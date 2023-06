Lõuna-Eestisse tuli kaks pärimuspreemiat

Aasta folkloorikuraatori preemia sai Antsla valla kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Merle Tombak. Folkloorikuraator on paikkonnapärimuskultuuri liikumise eestvedaja. Tombak on folkloorinõukogu hinnangul innukas ja initsiatiivikas naine, kes leiab vabanduste asemel alati võimalusi. Talle meeldib näha väikeste detailide taga suuremat pilti ning olukordi analüüsida ja mõtestada. Tombakut tuntakse inimesena, kelle peale võib loota ning keda usaldada. Temast õhkub palju positiivset energiat, millega on lihtne teisi kaasa tõmmata.