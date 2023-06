Nüüd on korrigeerimine siiski kavas, mis on ka igati põhjendatud, sest sellisel viisil laste «hinnastamist» ei saa pidada ei ausaks ega õiglaseks.

Ühe lapsega pere puhul panustab riik praegu lapse kohta 80 eurot ja kahe lapse puhul samuti 80 eurot lapse kohta kuus. Aga kui peres on kolm last, saab iga laps riigilt 303 eurot kuus. Nelja-, viie- või kuuelapselise perede puhul on vastavalt tegu 252 euro, 222 euro või siis 201 euroga lapse kohta. Teisisõnu on alates jaanuarist nii, et riik maksab kahelapselisele perele kuus kokku 160 eurot ja kolmelapselisele perele 910 eurot. Nii üüratud vahed ei ole põhjendatud.