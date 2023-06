Kahes Lõuna-Eesti jahipiirkonnas korraldab jahti keskkonnaamet

Enamik jahipiirkonna kasutaja leidmiseks välja kuulutatud konkursid on lõppenud ja uued kasutusõiguse load on välja antud. Üksikutel juhtudel on aga konkurss takerdunud, mistõttu mõnel jahipiirkonnal puudub hetkel kasutaja. Et jahipidamist saaks jätkata, korraldab nendes piirkondades jahti ajutiselt keskkonnaamet.