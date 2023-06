Otepää vallas asuvas Puka uues koolimajas on õpetatud ja õpitud kaks õppeaastat.

Kui ehitusinseneri kinnitusel tõendab tema mõõteseade, et õhu kvaliteet Puka uues koolimajas ei vasta nõuetele, siis nii direktor kui vallavanem on teist meelt. Sekkunud on ka terviseamet.