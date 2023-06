Lastetoetuse maksmine suvel ei katke

Rahakott. Foto on illustratiivne.

Käes on aeg, kui paljud noored saavad peagi oma põhi- või keskkooli lõputunnistuse. Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et aasta algusest on perel lapsetoetusele õigus kuni lapse 19-aastaseks saamiseni, olenemata sellest, kas laps õpib või mitte.