Kibeda kahtlusega korteriomanik jättis kogu maja elektrita

«Sügavkülmale panin kile alla ja rätikud, et põrandat ära rikuks. Puuviljajäätis on kõik ära sulanud,» rääkis elektrita jäänud majaelanik Heli Nosov kolmapäeva pärastlõunal. «Kohvile käisin hommikul poe juures keeva vett peale küsimas, sest ei saanud ju keeta. Kartulid on potis vee all – pidin lõunaks keetma.»