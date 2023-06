Hooldereform imeb vallad rahast tühjaks

«Meil on poole aasta peale eeldatavalt puudu 200 000 eurot,» ütles Räpina vallavanem Enel Liin. «Meie hindamistulemused näitavad, et Räpina vallas saab 121 hooldekodus olevast kliendist toetuse 104 inimest. Seega piisab riigi eraldatavast 237 000 eurost kolmeks kuuks. Ülejäänud kolm peame ise kinni maksma ja järgmisel aastal ei ole alust arvata, et inimesi oluliselt vähemaks jääb. Pigem tuleb neid juurde.»