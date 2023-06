Margus Ojaots: nüüdisaegne kutseharidus annab tööturul eelise

Kuigi tööturul on käimas suured muutused, näitavad viimatised uuringud, et kutseõppe läbinud töötajad võivad end kindlamalt tunda – nende oskuste järele on jätkuvalt vajadus nii praegu kui tulevikus. Hiljutise Emori küsitluse põhjal on seetõttu eriti au sees tehnikaga seotud alad, mida soovitab õppima minna 28 protsenti eestimaalastest. Teisel kohal on tervise ja meditsiiniga seotud õppesuunad (24%).