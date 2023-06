Auväärne staaž on ette näidata ka raamatukogu juhatajal Erja Liivsonil, kes on seal töötanud juba 45 aastat. Tema sõnul on aastate jooksul sealset vaimuvara tulnud korduvalt ümber kolida – põhiliselt Taagepera eri majadesse. 2012. aastal aga toodi raamatukogu Ala põhikooli majja, kus see on tänaseni.