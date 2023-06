VIDEOLUGU ⟩ Võrus selgitati välja Lõuna-Eesti parim päästekomando

«Seekord on 16. kord lõunas kutsemeistrid välja selgitada. Tahame sellise võistluse kaudu väärtustada seda, kuivõrd hästi ja meisterlikult päästjad oma igapäevatööd teevad,» ütles Lõuna päästekeskuse juht Tagne Tähe. «See on väga suur ja oluline osa meie tööst. Harjutame iga päev selleks, et päästejuhtumil teha oma tööd võimalikult hästi ja kiiresti ning üks väljendus ongi selline iga-aastane kutsemeistrite väljaselgitamine.»