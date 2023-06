Võistu laulis peaaegu sada solisti

Kõik lauljad said esinemise eest tänukirja ja šokolaadi. Juhendajatele oli samuti tänukiri ning kingituseks Kairi Kuuse laulukogumik «Kodus on meil nõnda hää».

Vastseliinas tutvustati kohaletulnutele ka kohaliku lasteaia muusikaõpetaja Kairi Kuuse äsjailmunud laulikut «Kodus on meil nõnda hää», mis sisaldab ligi 50 laulu ja laulumängu. Kogumikuga on kaasas CD-plaat, mille on sisse mänginud Vastseliina muusikakooli õpetajad ja õpilased. Plaadil laulavad Maire Eliste muusikastuudio laululapsed Anneli Kuuse juhendamisel.