Uus asutus hoolitseb Valga lasteaialaste kõhutäie eest

Hiljuti vallavolikogus heaks kiidetud plaan sai vallavalitsuses alguse pärast seda, kui varasem lasteaedade toitlustaja Gurmann OÜ lepingust loobus. Kiirelt õnnestus leida ajutised asendajad, ent sellega kaasnes ka hinnatõus ja vald soovis leida püsivama ning odavama lahenduse. Vahepealsed kaks hanget aga madalamat hinda ei toonud, mõlema puhul oleks toidupäeva hinnaks kujunenud üle kuue euro, ajutisel lahendusel on see 5,35 eurot.

Seetõttu algatas vald plaani luua oma köök. Nüüdseks on mõttest välja kasvanud majanduskeskus, mis alustab tegevust 1. juulist. Seletuskirja järgi on keskuse ülesanne sisustada köögid ning komplekteerida meeskond, et tagada Valga valla koolide ja lasteaedade kvaliteetne toitlustamine.