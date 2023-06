Kuus Tallinna poissi istusid mullu kevadel pärast kooli Kadriorus, närisid tellitud kanatiibu ja otsustasid selle asja seal laua taga ära: kõik see mees läheb kaitseväkke aega teenima ühise pundina. Et nad seejuures kaugesse Võrru maanduvad, polnud veel sugugi kindel, sest Kuperjanovi pataljoni maine on kutsealuste seas... noh, selline, nagu ta on.