Uus spetsialist tuli vallamajja raamatukogust

Ta on õppinud Puhja gümnaasiumis ning lõpetanud Tallinna tehnikakõrgkooli sotsiaaltöö erialal. Elab Elva vallas. Varem on ta töötanud toitlustusasutustes, viimatine töökoht oli Otepää gümnaasiumis, kus ta oli kooliraamatukoguhoidja. «Koolis töötades tekkis mul väga hea kontakt lastega ja kuna mul on omandatud sotsiaaltöö eriala, otsustasin jätkata selles valdkonnas. Lastekaitseteema on mulle südamelähedane,» ütles Mahla.