Video, galerii ⟩ Purskkaevud pakkusid Pedelil imelist vaatemängu

Umbes veerand tunni jooksul liikusid Pedelil Valka poolel olevad purskkaevud muusika rütmis. Enamasti tegid nad seda klassikalise muusika saatel, aga võimsa elamuse pakkus ka ansambli Queen superhitt "Somebody To Love".

"Väga uhke," märkis üks pealtvaataja. "Ja mul on tunne, et ma pole kunagi Valgas ega Valkas nii palju rahvast korraga midagi vaatamas näinud.". "Eks see ole kahe linna ja kahe riigi rahvas ka ju," täiendas teine.