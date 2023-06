GALERII ⟩ Arenduskoja toel on Mulgimaale panustatud 6,5 miljonit eurot

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse esimees Maido Ruusmann märkis, et lisaks taotlusvoorude miljonitesse ulatuvale rahalisele panusele Mulgimaa arengusse on tegevusgrupi suureks kasuks ka erinevate sektorite ühendamine ja ühtsete arengusammude planeerimine. Tegemist on ainukese arendusorganisatsiooniga Mulgimaal, milles löövad mulkide elu edendamiseks võrdselt kaasa kõigi kolme sektori esindajad.