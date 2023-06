Isamaa erakond sai uue juhi

„Aitäh, erakonnakaaslased, selle toetuse eest. Ma tean, et see on praegu suur-suur vastutus," sõnas Reinsalu oma tänukõnes. „Minu sõnum on selge: Eestis on kehtestamisel vasakliberaalne pööre ja Isamaa on sellele positiivne alternatiiv. Isamaa ei tagane!“ lisas ta.