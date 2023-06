GALERII ⟩ Mulgi Pidu toimus tolmu sees

Pidu sai alguse kell 12 laada ja perepäevaga. Osaleda sai töötubades, süüa mulgipärast toitu ning külastada ka miniloomaaeda.

Kell 17 algas suur Mulgi peo kontsertetendus, kus oli laval üle 1000 esineja ning solistidena astusid koos saatebändiga üles Isabel Palu, Stefan, Rasmus Kadaja ja Triinu Taul.

Mulgi Peo projektijuhi Pille Ilissoni emotsioonid olid peale kontsertetendust kõrgel. «Arvan, et kukkus välja nagu plaanisime. Suutsime publikut üllatada rohkem kui eelnevatel aastatel ja nii me ju lubasime, et Mulgi Pidu tuleb natuke teistmoodi. Ja muidugi teeme seda ju uues Mulgi Elamuskeskuses,» lausus Ilisson ning lisas, et õige Mulgi Pidu toimus ikka tolmu sees.

Kahe peolise, Sirli ja Natalija meelest oli samuti tegemist väga õnnestunud ja ilusa peoga. «Oleme siin tegelikult juba hommikust saati ja meile meeldisid kõik esinejad – eriti väikesed lapsed, kes olid väga tublid, sest pidid siin pika päeva olema. Au neile,» sõnas Natalija ning Sirli lisas, et pidu oleks võinud isegi veel pikem olla.

Kontserdi ühe eeslaulja, Taulide peretütre Triinu jaoks oli oma juurte juurde tagasitulek tore. «Kuna ma ise ei ela Mulgimaal, on hea kogeda, et tulevad inimesed kokku ning kui nad muidu kunagi kokku ei saa, siis Mulgi Pidu on ikka koht, kus üksteist näha,» lausus Taul.

Tema venna Andruse jaoks olid Mulgi Peo muljed samuti vägevad. «Võimas pidu meil siin Mulgimaal – ikka mulkide aasta suursündmus!»

Mõlemad Taulid nõustusid, et sellised peod on kõigi jaoks olulised. «Kui on need asjad maailmas sellised nagu nad on, siis vähemalt on tore, kui inimesed tulevad kokku, laulavad, tantsivad, mängivad pilli ja tunnevad elust rõõmu. Seda on vaja eriti praegustel aegadel – ja mitte ainult praegu, vaid kogu aeg!» lõpetas Triinu.