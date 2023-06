Päästeamet: Eestis valitseb äärmiselt suur tuleoht

Päästjad paluvad tungivalt teha lõket vaid äärmise ettevaatlikkusega ja võimalusel tuld üldse mitte kasutada.

Samuti paluvad nad enne lõkke tegemist veenduda, et see on piisavalt kaugel hoonetest ja metsast. Lõkkease tuleb teha mittesüttivale pinnale ning hoida käepärast esmased kustutusvahendid.

Päästjad paluvad vältida ka mootorsõidukiga (ATV-d ja mootorrattad) maastikul liikumist, sest kuivas metsas, eriti turbase pinnasega metsas või aladel sõitmisel võib summutist väljuv säde põhjustada ulatuslikke maastikupõlenguid.

Päästjad tuletavad meelde, et lõket tohib teha vaid vaikse ilmaga ja seda ei tohi jätta järelevalveta. Suitsetajatel tuleb meeles pidada, et hooletult kustutamata konist võib alguse saada suur maastikupõleng.