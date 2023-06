Sangaste kirik sai uue õpetaja

Mai lõpus ordineeriti senine Otepää vallas tegutseva luterliku Sangaste koguduse diakon Tanel Meiel õpetajaks. Senine õpetaja Ivo Pill jätkab abiõpetajana.

Meiel on ka Laatre koguduse hooldajaõpetaja. Kui seni on Sangaste ja Laatre kogudusi teeninud üks vaimulik, siis nüüd on neid kokku kolm: kaks täisõpetajat ja diakon. Nimelt on Laatre koguduse diakon 1. juunist Urmas Koorits, kes oma praktikaajal teenis ka Sangaste kogudust. Laatre kogudusel päris oma vaimulikku pole kunagi olnudki.

«Palju siis õige on neid maakogudusi, kus korraga on kaks õpetajat ametis? Kohe esimese hooga peale Lääne-Nigula koguduse ei meenugi. Sangaste ja Laatre kogudused on korralikult «mehitatud» ja meie rõõm on selle üle täielik,» ütles Ivo Pill. «Jätkan Sangaste koguduses oma teenimist ja olen uuele õpetajale igati toeks.»

Meiel asus Sangaste ja Laatre kogudusi teenima üheksa aastat tagasi jutlustajana. Seejärel tuli diakoni- ja nüüd õpetajaamet. «Tänan kõiki toetajad ja kaasaelajaid! Minu mentor, õpetaja Ivo Pill ja lähimad töötegijad on need, kes mind on julgustanud, toetanud. Kõik see eelnev on andnud jõudu ning ka nüüd lisaks kohustuse koorma, et olla vääriline ning tagada Sangaste ja Laatre koguduste kasv ja õitseng,» märkis Tanel Meiel.