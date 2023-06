Valgamaal süttis metsaalune

Põleng on puhkenud Valga vallas Tsirgumäe külas. Selle ulatust on raske öelda, kustutustööd kella kuue paiku alles käisid.

Päästeameti valvepressiesindaja sõnul on süttinud metsaalust kustutamas Antsla, Valga ja Mõniste kutselised päästjad, samuti Karula vabatahtlikud.

Ilmateenistuse andmetel on Valgamaa nende kuue maakonna seas, kus praegu erakordselt suur tuleoht valitseb. Ka valvepressiesindaja nentis, et loodus on muutunud väga kuivaks ja igast väiksest asjast võib põleng süttida.