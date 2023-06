Nursipalu kaitsjad jätkavad kohtuteed

MTÜ põhikirjalised eesmärgid on muu hulgas Võrumaa elukeskkonna, omanäolise kultuuri-, ettevõtlus- ja looduskeskkonna kaitsmine. Seega ei saa kaebeõigust käsitleda vaid keskkonnaküsimustes. Inimesed ühekaupa ei suudaks oma õiguste eest seista, sest tegemist on äärmiselt keerulise ja mahuka kohtuasjaga, leiab MTÜ ja on seisukohal, et isegi praegu on pooled ebavõrdses seisus, kuna kaitseministeerium palkab advokaadibüroosid ja ministeeriumis on palgal juristid ja ametnikud, kes igapäevaselt nende teemadega tegelevad. MTÜ on aga kodanikuühendus, kus liikmed panustavad oma igapäevase töö kõrvalt ning rahalised vahendid tulevad annetustest.