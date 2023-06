Ajalooline mõisa sõidutall saab uue katuse

Ettevõte ostis hoone Tõrva vallalt 2020. aasta sügisel enampakkumise teel ning lisaks makstud ostuhinnale oli ostjal kohustus vahetada viie aasta jooksul hoone katus. Suures osas finantseerib katusevahetustöid muinsuskaitseamet, sest hoone on arvel kinnismälestisena. Tööde teostaja on Tarva-Ehitus.

Tõrva vallavolikogu esimees Maido Ruusmann väljendas heameelt, et pikalt kasutuseta valla käes seisnud hoone Helme alevikus on saanud omale hea peremehe, kes sisutegevusega pakub tööd kohalikele, samas on hoonele andnud uue väljanägemise. «See on üks näidetest, kuidas vald saab aidata kaasa piirkonna ettevõtluse edendamisele - omale mittevajalikud hooned ja maad võõrandada ettevõtluse arenemiseks,» lisas Ruusmann.