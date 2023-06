Kaks Lõuna-Eesti korvpalliväljakut saavad uue katte

Betoonimeistri kvaliteedijuhi Lauri Labe sõnul oli tore näha nii palju ettevõtlikke omavalitsusi ja kogukondi, kes oma kodukoha korvpallimängu tingimuste parandamiseks initsiatiivi võtsid. „Huvi tänavakorvpalli ja kohalike sportimisvõimaluste parandamiseks on paljudes piirkondades suur ning mul on väga hea meel, et Betoonimeister saab väljakuid uuendades korvpalli mängimisele uue hoo anda tervelt kuues asukohas,“ selgitas Labe ning lisas, et aktiivse osavõtu tõttu otsustas ettevõtte esialgse viie asemel toetada kuue väljaku uuendamist.

"Loodan, et ettevõtte algatatud initsiatiiv motiveerib ka teisi oma kodukoha kossuplatsi üle vaatama, sest kunagisest suvisest tänavakorvpallist on tänaseks välja kasvanud ametlik olümpiaala ehk 3x3 korvpall," sõnas Eesti Korvpalliliidu 3x3 meistrivõistluste projektijuht Reigo Kimmel. Tema sõnul on korvpall üks populaarsemaid spordialasid Eestis ning kuigi üle Eesti on rohkem kui tuhat korvpalliväljakut, on paljude seisukord äärmiselt kehv.