Galerii ⟩ Valgas mälestati juuniküüditamise ohvreid

Eesti represseeritute liidu Memento Valgamaa ühenduse juhatuse esimees Enno Kase lausus mälestusüritusel, et Venemaalt on Eestit rünnatud üle 90 korra. «See on Venemaa enda kroonika järgi, keegi pole neid välja mõelnud. Eks Venemaa on läbi aegade on naabrite kallal käinud. Varasematel aegadel territooriumi laiendamise huvi ei varjatudki. Siis kui Nõukogude võim hakkas vallutusi korraldama, mõeldi igasugu muud põhjused välja. Kui parasjagu välisvaenlast polnud silmapiiril, mõeldi välja keegi sisevaenlane.»