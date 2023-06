Eestist pole PPA logistikutega ühendust saadud

«Jätkuvalt on seesama teadmine, mis meil on: meie logistikud sattusid eile mõne meetriga Venemaale, seal allutati nad mõne minuti pärast piirivalvurite poolt küsitlemisele ja kutsuti seejärel endaga kaasa sisemaale,» rääkis Koppel kolmapäeval. «Meie ise ei ole nendega kontaktis olnud ja ega hetkel ei teagi, kas ja kuidas see võimalik oleks.»