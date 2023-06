Võru linna teenetemärgi pälvis Tõnu Anton

„Ta on oma arvamustes avameelne, ajuti teravgi. Vaatamata sellel, et koostöö on tema jaoks oluline, oma veendumustest on ta nõus taganema ainult siis, kui talle esitatakse veenvaid argumente. Ta on sõnapidaja, kui temaga milleski kokku leppida, võib selles rahulikult kindel olla. Häid algatusi ja head tööd kiidab ta lahkelt oma eripärase huumoriga,“ seisab esitatud iseloomustuses.