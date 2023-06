Fotonäitus portreteerib romusid

Umbes viie aasta eest hakkas Tigas autot romude lähistel kinni pidama. Huvitavat rämpsu ja romusid on inimeste tagahoovides palju. Näitus on ajendatud suhtumisest, et autot, mille omamine oli ehk veel kümmekond aastat tagasigi staatusesümbol, prügikasti ei visata.

Tigas teab väita, et kuuldes autolammutusest või metallikokkuostust pakutavat hinda, peidetakse auto tihti kuhugi lauda taha, lootuses see kallimalt maha müüa või kunagi veel korda teha. Veidi erilisemate masinate puhul arvatakse aga, et see läheb kunagi veel hinda. «No ega ikka ei lähe, eriti kui see põllul tuulte ja vihmade meelevallas vedeleb,» näitab Tigase kogemus. «Hetkel, kui see oleks hinnas, pudeneb see roostena sinnasamasse põllule, kui köis külge panna ja liigutama hakata.»

Autoromude puhul on tegu ohtlike jäätmetega. Lammutuses või metallikokkuostus osatakse nendega ümber käia ja on teada, et 95 protsenti autost on taaskasutatav.