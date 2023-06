Sirje Potisepp: maksutõusud jõukust ei too

Ülikõrge inflatsioon ning tarbijaid ehmatanud tänavune toiduhindade kiire kasv on jätkuvalt Eesti majanduse suurimaid murekohti, mis puudutab otseselt igat inimest. Lootus, et hinnatõusud pidurduvad, jääb, ent lõplikku selgust enne uut teraviljasaaki ei tule. Tootjate kahjumid vajavad katmist ja palgasurve toiduainetööstuse sektoris on äärmiselt tugev.