Roosi Rahnu: väline kest ei määra olemust

Praegune ilmateade ennustab sooja, tulemas on rannahooaeg, koolivaheajad ja reisid mere ning järvede äärde. Mõnele on see aasta parim aeg, tipphetk. Saab ujuda ja päikest võtta, riideid läheb tarvis vähe ning talvejoped võib kapipõhja ära peita. Teistele võib aga suvi olla raske ja ärev aeg, mil peab pidevalt oma välimuse pärast muretsema, sest sooja ilmaga ei ole end ega oma keha võimalik pea kuskile kuumuse eest ära peita.

Arvan, et tänapäeva sotsiaalmeedial on selles ärevuses väga suur roll. Nutiseadmetes on nii palju filtreid, efekte ja programme, mille abil saavutada pildil oma unelmate välimus ning enda ja teiste aju lollitada. Fotodel näeme ainult inimeste parimaid, poseeritud külgi ja töödeldud figuure ning mõtleme, mis meil endil küll viga on. Millised on võimalused, et selline keskkond ei mõjuta meie minapilti ja enesekindlust?



Lisanduvad filmimaailma moeröögatused. Näiteks Ozempic – diabeetikutele välja töötatud ravim, mis nüüd muutunud populaarseks kaalulangetusvahendiks nii Holly­woodi näitlejate seas kui ka meie kodumaal. Nähes sotsiaalmeedias aina kõhnuvaid kuulsuseid, ei suuda paljud meist mõista, miks me ise sellised olla ei saa.

Kuigi ravim aitab kaalust alla võtta, ei ravi see inimeste suhtumist tervislikku toitumisse või liikumisharjumustesse. See ei kasvata vaimselt ja füüsiliselt terveid inimesi, vaid loob kehadest väärastunud arusaama.

Võiksime rohkem iseend ja oma keha austada ning natuke oma peaga mõelda. Meile on antud ainult üks keha – milleks seda siis põlata? Miks jätta ära vahvad suvised tegevused, sest muretsed, mida teised sinust ja su kehast arvata võivad?

Paljud mõtlevadki ainult sellele, mida teised meist arvata võiks. Samas kui tegelikult ei jõutagi teiste välimuse peale mõelda, sest ollakse enda omas niivõrd kinni.