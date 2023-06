GALERII ⟩ «Turg» paneb mõtlema maainimese valikute üle

Just selliste valikute ees seisavadki Lutsu teatri võrukeelse vabaõhuetenduse «Turg» tegelased, kes ise ei adugi, et on naiskuradiga suulise tehingu sõlminud ja midagi väga olulist ära andnud. Iseenesest on ju maailmaturu hinnad head (vt galeriist) – samas tõstab ka Poodi-Väino kohe oma hinnad lakke, mistõttu võitu õigupoolest polegi. Ehk nagu teatri kodulehelgi öeldud: näeme taas kord, kui habras meile elamiseks antud keskkond tegelikult on ja mis juhtub, kui eripalgelisi inimesi siduva ja kooshoidva kogukonna alustalad kõikuma lüüa.