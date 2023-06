Logistikud pääsesid tagasi Eestisse

PPA Lõuna prefekt Vallo Koppeli sõnul on tal häid uuidseid. «Rõõm on teatada, et äsja lõppes Saatse piiripunkti juures Eesti ja Venemaa piiriesinduste kohtumine ning kaks meie logistikabüroo töötajat on õnnelikult Eestimaa pinnal tagasi. Rohkem infot esimesel võimalusel!»