Riigikaitsekomisjoni juht: Nursipalu vajab kiiret laiendamist

Stoicescu selgitas, et Eesti Kaitseväe teine jalaväebrigaad, mis asub Kagu-Eestis ja keskendub just nimelt selle regiooni kaitsmisele, vajab lahinguvõime saavutamiseks samaväärset harjutusvälja, nagu see on olemas Kaitseväe 1. jalaväebrigaadil.

Tema sõnul on keskpolügoon Põhja-Eestis täiesti koormatud ning 2. jalaväebrigaadil pole võimalik kavandada väljaõppe läbiviimist ka Lätis või Soomes, kus asuvad sobilikud harjutusväljad on samuti koormatud. «Lisaks on oluline mõista, et ka Eestis paiknevad/roteeruvad liitlasväed peavad saama harjutada 2. jalaväebrigaadiga koos, et olla vajadusel valmis Eesti eest võitlema,» märkis ta.