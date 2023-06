PILDID ⟩ Aeda tulnud ilves tõi pererahvale hirmujudinad peale

Pererahvas jälgis ilvese toimetamist läbi oma maja suure terrassiakna. Julge loom liikus nendest mõne meetri kauguselt mööda ning nad usuvad, et ta pidi inimesi nägema, kuid ei kartnud ega peljanud midagi. Peremees jõudis veel telefoni haarata ning ootamatust külalisest pilte teha.

«Kaunis loom, aga sellist koju ei taha. Ei ole eriti tore. Kui talvel kaugelt nägime, siis oli äge, aga praegu... Meil on kass, meil on koduloomad. Tegelikult oli see täitsa hirmutav,» võttis pererahvas kohtumise ilvesega kokku.