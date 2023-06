Võrumaa tunnustas noorsootöö valdkonna tegusid

«Kui kool annab väärtuslikud teadmised, siis noorsootöö ja kooliväline tegevus annavad kogemusi teadmiste kasutamisel. Kogemused teevad meist need, kes me inimestena oleme,» ütles Võrumaa arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõiv. «Esiletoomine innustab teisi ja rõõmustab tegijaid.»

Tunnustusi jagati neljas valdkonnas: aasta noor, aasta tegu, aasta koostöö ja aasta noorteühendus.

Kaks aasta noort

Komisjon otsustas sellel aastal anda välja kaks aasta noore tiitlit. Ühe neist pälvis Gerd Palok – Setomaal tuntud noor karmoškamängija ja käsitööentusiast, kes jagab oma oskusi ka kogukonna liikmetega. Ta osaleb külategevustes, kooliüritustel, seto tantsu tundides, viib läbi töötubasid. Ta ei häbene kanda seto rahvarõivaid ega rääkida seto keeles ning innustab teisigi tundma uhkust oma kultuuripärandi üle.

Teine aasta noor on Uku Udras – mees nagu orkester. Muu hulgas on ta osalenud Erasmus+ noorteprojektis «European Orchestra», kus paistis silma meeskonnamängija oskustega. Rahvusvahelises noorte ettevõtmises «Dialects and Old Folk Craft» («Murded ja vanarahva käsitöö») vedas ta eest eesti rahvakultuuri tutvustamist nii tantsuringis kui ka pärimuslaulude esitamisel.

Noormees kuulub Võru Kreutzwaldi kooli õpilasesindusse ja tegutseb kooli võistkonnas Võru Robootikud. Tema konstrueeritud võistlusrobotid on kolmel aastal taganud meeskonnale edasipääsu piirkondlikust voorust finaali. Samuti laulab ta Võru gümnaasiumi segakooris ning lööb kaasa muusikakooli instrumentaalansamblis. Augustis ootab teda ees vahetusõpilase aeg Argentinas ning praegu õpib ta juba usinasti hispaania keelt.

Aasta noore tiitlile oli veel neli nominenti: Sõmerpalu noortekeskuse aktivist Anete Kuuskla, Värska gümnaasiumi õpilasesinduse esimees Siim Alve, Rõuge noortevolikogu aseesimees Laura Kirke Bertel Pertel ning Antslast pärit noor muusik ja laulukirjutaja Sanna Sööt.

Festival tõi kokku eri põlvkonnad

Võru maakonna aasta tegu noorsootöös on Haanimaa festival «Kuuhnluumisõ vägi». Haanimaa noorte grupp koosneb aktiivsetest inimestest, kes küll pidevalt enam seal kandis ei ela, kuid nad tulevad sinna aeg-ajalt tagasi, hoolivad kohalikust kultuurist ning sellest, et piirkondlik eripära säiliks. Nende algatusel sai teoks festival, mis tõi kokku eri generatsioonid ja mõtteviisid Haanimaa kultuurist ning lõi võimaluse kõigil oma kultuuritausta väljendada.

Lisaks festivalile oli selles kategoorias veel kaks nominenti.

Noortevahetus Inner Rhythm (Sisemine rütm), mis sai teoks Erasmus+ programmi kaudu, leidis Rõuges kohalike entusiastide eestvedamisel aset noortekeskuses. Osalejad said seal teadmisi nii füüsilisest, vaimsest kui ka emotsionaalsest tervisest ning õppisid, kuidas ennast arendada ja oma tundeid vallata.

Setomaa noorte e-spordi sari esitati aga nominendiks selle eest, et see tutvustas elektroonilist sporti kui huviala ning tõstis teadlikkust arvutimängudest. Üritustel osales huvilisi üle Eesti ning populaarne sari jätkub nime all Seto Lan.

Koostöö tõi edu

Aasta koostöö tiitli sai aga samuti kaks kandidaati. Võru maakonna noorte suvepäevad said mullu augustis teoks Rõuge noorsootöö keskuse ja noortevolikogu koostöös. Korraldusmeeskond kaasas noori igal sammul alates esinejate ja töötubade juhendajate leidmisest kuni sponsorite otsimiseni. Nüüd on neil plaanis juba uus maakondlik üritus, et eri piirkondade noori veelgi rohkem lõimida.

Võrumaa gümnasistide kevadball aga näitas samuti, kuidas koostöö sihile viib. Selle korraldasid Parksepa keskkooli õpilased, kes algatasid idee, kirjutasid projekti ning suhtlesid esinejate ja sponsoritega, kaasates ka kooliväliseid organisatsioone.

Korraldusmeeskonda kuulusid Marta Kaiv, Nele Jõgeva, Meribel Meitern, Lisette Heitur, David Aništšenko, Grete Liis Laats, Karolin Porman, Kevin Variksaar, Kärolain Kindsiveer, Liana Parmask, Mia Külaviir, Robert Runtal ja Susanna Mahnatšov.

Koostöö kategoorias oli veel üks nominent: Vastseliina gümnaasiumi õpilasesinduse korraldatud Võrumaa 9.–12. klasside talveball «Maagia tähtede all». Tagasiside oli pärast väga hea ja andis asjaosalistele motivatsiooni ka edaspidi taolisi üritusi korraldada.

Noortevolikogu alustas hooga

Aasta noorteühenduseks kuulutati Antsla valla noortevolikogu, kes osaleb ka vallavolikogu komisjonide koosolekutel, et kodukandi elus kaasa rääkida. Noored volinikud pole tegutsenud veel aastatki, aga on juba päris palju korda saatnud. Nad on oma tööd tutvustanud ka näiteks Võru valla noortele, et julgustada neidki oma osaluskogu asutama.

Samuti võtavad nad osa Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatud koolitustest ja kohtumisest, sest peavad oluliseks enesearengut ja -täiendamist. Sel aastal aga aitavad nemadki korraldada Võrumaa noorte suvepäevi ning edendada kodukandis harrastussporti.

Neljapäeval Antslas korraldatud tunnustusüritusel olid kohalikud noorsootöötajad ja noortevolikogu liikmed osalejatele katnud ka rikkaliku suupistetega peolaua ning pidu jätkus hilise õhtuni.

VÕRUMAA ARENDUSKESKUS