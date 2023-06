Otepääl toimuvad suvebiatloni maailmameistrivõistlused

«Suvebiatloni maailmameistrivõistluste korraldamine on meile väga oluline sündmus, kuna tegemist on tiitlivõistlustega,» ütles Otepää suvebiatloni maailmameistrivõistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. «Suvebiatloni korraldusettepanek tehakse niiöelda otsepakkumisena, mis näitab, et IBU usaldab Otepää korraldusmeeskonda.»

Tegemist on kolmanda korraga, kui suvebiatloni maailmameistrid Otepääl selguvad. Suvised tiitlivõistlused on varem Tehvandi spordikeskuses toimunud 2007. ja 2016. aastal. «IBU pöörab suvebiatlonile järjest enam tähelepanu, mistõttu pole laskesuusatamine spordimaailma fookuses enam ainult mitte talvel, vaid ka suvel,» ütles Nigol.

2027. aastal toimuvad Otepääl ka talvised laskesuusatamise maailmameistrivõistlused ning aasta varem maailmakarika etapp.

«Otepää suvebiatloni maailmameistrivõistlustele on kindlasti oodata maailmatippe, sest kõik tiimid on huvitatud talviste tiitlivõistluste eel Tehvandi radadega tutvumisest,» sõnas Nigol. Suviste tiitlivõistluste korraldamine on 2027. aasta maailmameistrivõistluste vaates ka korraldusmeeskonnale hea praktika, lisas Nigol.