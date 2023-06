Tankisti uut videot võimendab meeskoor

Võru juurtega ansambel Tankist avaldas uue muusikavideoga singli «The More Equal», mille kaadrid on filmitud mullu festivalil Hard Rock Laager. Lugu on pärit bändi peagi ilmuvalt teiselt kauamängivalt «Forced Equal» ja on Tankisti esimene pala, mille peamine muusika autor on ansambliga 2019. aastal liitunud kitarrist Martin Väinmaa.