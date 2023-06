Tantsupeo muusika seab tervikuks Setomaa mees

Peo muusikajuhi, Setomaalt pärit Matis Leima sõnul on muusika esimene otstarve olnud saata tantsu. Seega on elav muusika just kui juurte juurde tagasi minemine. Teisalt on tantsurühmad harjutanud makimuusika järgi, nii on oluline, et saateansambel mängiks võimalikult samamoodi nagu plaadil. «Improvisatsioonile on väga vähe ruumi,» tõdes Leima.