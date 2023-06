Kümnevõistleja Karel Tilga: eesmärk on võita medal, muidu pole mõtet tippsporti teha

Nii et päev pärast võistlust ta trenni ei läinud. «Jalad olid kanged ja nautisin puhkust, olin natuke laisk,» muigab tippsportlane. «On ju öeldud, et trenni oskavad kõik teha, aga puhata tuleb ka osata. Efektiivselt.»

Mainekal Götzise kümnevõistlusel 8403 punktiga neljandaks tulnud Karel Tilga märgib, et seekord oli tulemus pigem olulisem kui koht. Õigemini oli kõige tähtsam tervena lõpuni teha ja kõrgetasemeline võistlus kirja saada. «Ja see on alati meeldiv, kui vähemalt ühel alal tuleb isiklik rekord. Seekord tuli neid kolm,» lisab ta.