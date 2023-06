Saunaviha materjali võib koguda riigimetsast

RMK juht Mikk Marran tõdeb, et kõige õigem aeg saunaviha tegemiseks on just jaanipäeva paiku. Alustada võib ka nädal enne pühi, samuti on jaanipäevajärgne nädal veel täiesti sobilik aeg metsa kaseokste järele minna.

Kümnes RMK külastuskeskuses üle Eesti on täna võimalik töötubades oma teadmisi õigest vihategemisest üle korrata ja ise vihta valmistada. Lõuna-Eestis on selline võimalus Põlvamaal Kiidjärvel Laari lõkkekohas ning Võrumaal Karula rahvuspargi külastuskeskuses ja Pähni külastuskeskuses.

Riigimets, kust tohib saunaviha tarbeks oksi otsima minna, on RMK kaardil tähistatud tumerohelisega. Kaitsealad on märgitud pruuniga, sealt oksi võttes tuleb olla eriti hoolas, et oma tegevusega ei häiriks ega kahjustaks loodust. Erametsades on soovitus saunavihaks oksi võtta vaid kokkuleppel omanikuga. Sinisega on kaardile kantud elektriliinid, mille alt võib samuti oksi võtta.