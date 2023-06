Otepääl tehti tutvust golfiga

Kohapeal olid juhendajad, kõik huvilised said päris golfirajal mängu proovida. Ülevaate golfist tegi golfiõpetaja PRO Valdek Apivala. Kohaletulnuid tervitasid vallajuhid, Otepää Golf & Country Club president Toomas Murulo, kes on ka Maailma Paravõrkpalli Liidu istevõrkpalli reeglite komisjoni juht, ja Otepää Golfi tegevjuht Kristi Laur.

«Mul on hea meel, et valla tasuta golfipäevale tuli omajagu huvilisi. Meie soov on olla vallaelanike jaoks olemas ning pakkuda neile sportimisvõimalusi,» ütles Laur. «Kavatseme ka edaspidi samalaadseid päevi läbi viia.»