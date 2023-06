Lõuna-Eesti rallile oodatakse starti maailma parimaid rallimehi

Ühepäevasele kruusarallile antakse start laupäeval, 8. juulil kell 10.30 Haanja puhke- ja spordikeskuses asuvast hoolduspargist. Võistlustrassi pikkuseks on korraldajad planeerinud 171,12 km, millest kiiruskatsed moodustavad 68,43 km. Kokku on kavas üheksa kiiruskatset, millest korduvate lisakatsete arv on kolm.

Võistlusjuhend avaldatakse esmaspäeval, 19. juunil kell 19 ja samal hetkel algab ka osavõtjate registreerimine ralli veebilehel www.lounaeestirally.ee.

Huvilistel tuleb aga tegutseda kiirelt, sest starti oodatakse kuni 30 ekipaaži kokku kaheksast võistlusklassist, mille hulgas ka EMV1 klass, kuhu kuuluvad nii Rally1 kui ka vanema generatsiooni WRC masinad. Tegu on rahvusliku ralliga, mis ei kuulu Eesti meistrivõistluste arvestusse, kuid Eesti Autospordi Liidu loal on lubatud välisvõistlejate osavõtt. Osavõtjate registreerimine lõpeb pühapäeval, 2. juulil kell 23.59.

Võistluse direktori Gabriel Müürsepa sõnul on võistlus heaks ettevalmistuseks kõigile, kes plaanivad osa võtta kodusest WRC etapist. «Võistlejatel tuleb läbida kolm erinevat kiiruskatset kolm korda ehk kokku on kavas üheksa kiiruskatset. Formaat on heaks võimaluseks kõigile, kes soovivad enne Rally Estoniat kiiretel kruusateedel käe soojaks saada ja võistlusmasinad täpseks seadistada.»

Pealtvaatajad on oodatud nii hooldusparki kui ka katsetele. «Tänu ralli kompaktsusele on võistlus hästi jälgitav ka pealtvaatajatele. Loome ralli veebilehele eraldi pealtvaatajate sektsiooni, kust leiab lihtsa vaevaga omale sobiva pealtvaatamiskoha ning katsetele navigeerimine on vaid nupuvajutuse kaugusel. Võistluse hoolduspark asub kaunis Haanja puhke- ja spordikeskuses, kuhu pääseb sisse kogu võistluse jooksul tasuta,» ütles Müürsepp.