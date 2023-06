FOTOD ⟩ Talvepealinn tervitab suve uuenenud Pühajärve rannaga

Terviseamet on Pühajärve rannaveest võtnud veeproovid ning andnud nõusoleku suplushooaja avamiseks, teatas Otepää vallavalitsus.

Kuigi praegu on rannas ehitustööd veel pooleli, ei sega see kuidagi suvemõnusid nautimast. Valminud on uus, suurem ujumissild, laste akvatoorium, randa on toodud valge liiv, vahetatud on ka võrkpalliväljaku liiv. Rajamisel on laste mänguväljak ja uus päikeseterrass, peagi saavad paika ka varjualused, riietuskabiinid ja pargipingid. Ehitustööd rannas kestavad 17. juulini.

Valmis on saanud ka Pühajärve laululava, kus on uued pingid, trepiastmestik ja kiviparkett. Tulevikus on plaanis seal kasutama hakata mobiilset lava.

Sel suvel on vastvalminud laululavale tulemas kaks rahvusvahelist suurüritust: 22.–23. juunil Pühajärve jaanituli ning 30. juunil ja 1. juulil festival Retrobest. Lisaks sellele on plaanis korraldada sumedatel suveöödel akustilisi kontserte järve kaldal.

Pühajärve rand on Otepää valla ainuke rannavalvega supluskoht. Valve on rannas 1. juunist 20. augustni. Terviseamet võtab järvest korra kuus veeproove, et kontrollida, kas suvitajatel on seal ohutu supelda.