«Meie piirkonnas on asi kontrolli all. Tere tulemast Võrumaale, kui tahate piiranguteta vett kasutada,» naeris ASi Võru Vesi juhataja Juri Gotmans ja lisas: «Tegelikult on põhjavee puhul tegemist aeglaselt taastuva ressursiga ja seda võiks mõistlikult kasutada.»