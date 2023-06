Ilmaprognoos: pühade eelne vihm taandub jaanipäevaks

Kolmapäev on kõrgrõhuala mõjul laialdaselt sajuta ilm, vaid saartel võib pärastlõunal hoovihma sadada - saju võimalus on 25-50 protsenti. Tuul on võrdlemisi nõrk ja puhub valdavalt lõunakaarest, rannikul on briisituul. Öösel on sooja 13-18 kraadi, päeval tõuseb 30 kraadi ümbrusse, rannikul jääb 20 kraadi lähedale.

Neljapäeval liigub üle Skandinaavia põhjaalade madalrõhkkond ja selle lohk liigub üle Soome ning riivab ka Eestit, tuues Eestisse hoovihma ja on äikest. Praegustel andmetel on saju tõenäosus 75-90 protsenti. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, pärastlõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb. Öösel on sooja 15-20, päeval 18-23, ennelõunal Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Reedel, kui kogu Eesti peab jaanipüja, madalrõhulohk eemaldub ja õhurõhk tasapisi tõuseb. Laialdast sadu enam ei tule, hoovihma võib öösel veel Virumaal sadada ja päeval on üksikuid vihmahooge ka mujal sisemaal. Saju võimalus on 25-50 protsenti ja tõenäoliselt on sajuhulk väike. Läänekaare tuul on mõõdukas. Öösel on sooja 13-17, päeval 22-28 kraadi.

Laupäeva öö on tõusva õhurõhu foonil enamasti sajuta. Päeval on vihmahoogude võimalus umbes 25 protsenti. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, õhtu poole saartel tugevneb. Öösel on sooja 12-18, päeval 21-27 kraadi.

Pühapäeval on põhjapoolsetel aladel mõjusam kõrgrõhuala ja saju võimalus on väike. Kui kaugele jõuavad lõuna poolt läheneva madalrõhkkonna sajupilved, see vajab veel järgnevatel päevadel täpsustamist, sest laialdase saju tõenäosus on vaid 25 protsenti. Põhjakaare tuul tasapisi tugevneb. Öösel on sooja 13-18, päeval 18-23 kraadi ja kuhu sadu ei jõua, seal tõuseb paar-kolm kraadi kõrgemale.