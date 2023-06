VIDEOLUGU ⟩ Ääremaa traagika ja koomika Siibri küla näitel

«Lugu räägib inimestest, kes on riigi silmis nähtamatuks muutunud, kes ongi ära peidetud kaugele metsade ja põldude vahele,» rääkis tüki autor ja lavastaja Urmas Lennuk. «Neil kahel tegelasel, kes on peategelased, ei ole isegi nime. Armastus hakkab 30–40 aastaga tolmuma ja see kõik lõppekski hästi nukralt, aga sinna tuleb üks olend, üks haigur, kes äratab nad hetkeks üles.»