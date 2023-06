Heiki Kelp: kultuuriasutused vajavad riiklikku toetust

Paljudel on neis küsimustes siiski oma seisukoht. Üsna selge on, et NATOta me ennast ei kaitse. Võro keele ja kultuuri erilise kaitse vajadust ma ei tunneta. Tuleme ajast, kus lapsepõlves oli võro keel põlu all, kuid ei kadunud ta toonaste riugaste kiuste kuskile. Elujõuline Võrumaa pere hoiab ka oma keelt. Samas ei pea olema metsateadlane, et läbi Võrumaa sõites näha, kuidas metsa üleliia raiutakse. Seega, kui looduse ja puhta keskkonna kaitseks peab kultuurikilbi appi võtma, siis küllap eesmärk pühitseb abinõu.