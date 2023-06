Kanepi vallavanema Mikk Järve tõdemusel ei ole ehitushinnad alla tulnud, aga laenuintress on kõvasti üles läinud. «Kui meil on tehtud kalkulatsioon kolmele miljonile eurole ning euribor on tõusnud neljale protsendile ja võib veelgi tõusta, tähendab see, et maksame aastas 120 000 eurot üksnes intresse,» selgitas ta.