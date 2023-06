Pungihitt sai uue hingamise

Laul on seljast heitnud pungiliku kuue ning seda esitatakse salongilikus võtmes. «See on kummardus Tartule. Millal veel sellele loole uus hingamine anda kui mitte nüüd – ajal, mil Tartust on saamas Euroopa kultuuripealinn 2024. Pealegi on see natuke sümboolne ka: 15 aastat saab loo sünnist,» rääkis laulu autor Liana Zeigo.