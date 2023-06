Lõuna-Eestis elav naine võitis lotoga pea 1,8 miljonit eurot

Võit vormistati digitaalselt ja praeguseks on naine oma võidusumma kätte saanud, teatas Eesti Loto pressiesindaja. Eesti Loto võttis võitjaga telefoniteel ühendust. Internetist ostetud pilet võitis 1 780 701 eurot. Tegu oli suurima ja ühtlasi ainsa selle taseme võiduga 22. aprilli loosimisel.

Võidupileti ostnud naise sõnul tuli talle võit suure šokina. «See on ikka liiga suur summa tavainimese jaoks,» olid naise esimesed sõnad vastuseks lototöötaja soovile võidust rääkida. «Ma ei ole ikka veel päriselt aru saanud, kui suur see summa on ja ei mõtle sellele ka praegu, lasen endal lihtsalt selle teadmisega harjuda ja ei plaani isegi veel selle raha kulutamist,» lausus võitja.